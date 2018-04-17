” صحة جازان ” تكشف حقيقة اعتداء كلاب مسعورة على أطفال

تركي السالم(صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم صحة جازان نبيل غاوي، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة حول اعتداء كلاب مسعورة على 3 أشخاص في إحدى قرى محافظة العارضة، وإصابتهم في الأيدي والأقدام.

وأكد ” غاوي ” أن مستشفى العارضة لم يستقبل أي حالات مصابة نتيجة اعتداءات من كلاب مسعورة، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة مع أي حالات طارئة يتم استقبالها.

يُذكر أنه انتشرت أنباء، أمس الاثنين، تفيد بأن كلابًا مسعورة نهشت طفلًا وشابين في إحدى قرى العارضة، ما تسبب لهم في إصابات بالأيدي والأقدام.