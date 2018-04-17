” العقاري ” يدشن 13 معرضا لتقديم خدماته في ” المولات ” بمختلف المدن

عادل الحربي(صدى):

قام صندوق التنمية العقارية، بتدشين 13 معرضًا؛ لتقديم خدماته في المجمعات التجارية ” المولات ” ، بمختلف مدن المملكة؛ للتسهيل على المواطنين المستفيدين من خدمات الصندوق.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات ستتيح نقل الخدمات للمواطنين المستفيدين، بدلًا من مراجعة فروع الصندوق العقاري، أو المرور بعديد من الإجراءات؛ للحصول على هذه الخدمات؛ وذلك بهدف تقليل فترات الانتظار من 11 سنة لـ 3 سنوات.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن الخدمة التي أعلنها الصندوق، تهدف لإتاحة الخيارات التمويلية كافة، أمام المستفيدين، وتذليل أي معوقات تواجههم، حيث يمكن للمستفيد استكمال طلب الحصول على القرض التمويلي؛ لشراء وحدة سكنية جاهزة.