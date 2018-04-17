بالفيديو.. تشابه غريب بين صوت شاب وعبادي الجوهر

عادل الحربي(صدى):

تشابه صوت الشاب أحمد دعيج صاحب الـ27 عامًا، مع حنجرة المطرب عبادي الجوهر؛ حيث أطلق عليه الكثيرين لقب ” شبيه عبادي ” بسبب قرب صوته منه.

ووصف ” دعيج ” علاقة صوته بعبادي بالمخيفة قائلًا: ” بيني وبين عبادي مسافة وسكة طويلة، فأنا محب لهذا الفنان القامة ويسعدني أن الجمهور يشبه صوتي بصوت عبادي، لكني أشعر بالخوف من هذا الشيء.. نصحني بعض المقربين بالتواري والبعد عن الأضواء لهذا السبب. ”

وأوضح ” دعيج ” أنه ينزعج حينما يشبهون صوته لعبادي رغم حبه له، مبررًا: ” الأمر المزعج هو أن الناس تسمعك وتتخيل شخصًا آخر، ولا تسمعك لشخصك كفنان.. كما أن هناك أناسًا يقولون لي إنني أقلّد عبادي، بل وصل الأمر إلى أن البعض اتهمني بأني أركب مقاطع عبادي الجوهر على صوتي. ”

وعلى جانب آخر، قال الشاب أحمد دعيج أنه يُعجب كثيرًا بالفنان طلال مداح في الوسط الفني، وأنه ملهمه، لافتًا إلى إنه ” طلالي الهوى والهوية ”