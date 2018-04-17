دافع عن والدته بشجاعه فحطم المغتصب جمجمته
أقدم رجل روسي على تدمير جمجمة شاب يبلغ من العمر 15 عاماً ويُدعى ” فانيا كرابيفين ” ، عقب منه الشاب للرجل من اغتصاب والدته تحت تهديد السلاح .
وتعود الواقعة عندما عاد فانيا من مدرسته ليجد والدته تتعرض لمحاولة اغتصاب تحت تهديد السلاح ” سكين ” فأمسك الشاب بالحديد الخاص برفع الأثقال إلا أن المغتصب تغلب عليه محطما رأسه.
سقط شاب في غيبوبة ويواجه الآن مهمة تعلم السير وتناول الطعام مرة أخرى.
عاشق اليوفي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 35 دقيقة
موقف مؤثر جدا وبطولي وتضحية لطفل لأمه والضحية أبنها المسكين
وللأسف أنتم بدولة الكفر والأجرام روسيا لا قانون دولة العصابات العالمية لا أحد يحميكم
وسوريا شاهد وأفغانستان من قبل والشيشان وشلون عاد المقيمين والمواطنيين الروس كوارث وجرائم
يوميا .
ملاحظة مستحيل أحد بيدخل ويعلق الناس تبحث عن الأشياء التافة جدا والاخبار الرخيصة
بس السوالف معي نفسي أحيانا مفيد جد شكرا يانفسي وعقلي وروح على صحبتكم الطيبة