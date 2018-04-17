دافع عن والدته بشجاعه فحطم المغتصب جمجمته

موسكو(صدى):

أقدم رجل روسي على تدمير جمجمة شاب يبلغ من العمر 15 عاماً ويُدعى ” فانيا كرابيفين ” ، عقب منه الشاب للرجل من اغتصاب والدته تحت تهديد السلاح .

وتعود الواقعة عندما عاد فانيا من مدرسته ليجد والدته تتعرض لمحاولة اغتصاب تحت تهديد السلاح ” سكين ” فأمسك الشاب بالحديد الخاص برفع الأثقال إلا أن المغتصب تغلب عليه محطما رأسه.

سقط شاب في غيبوبة ويواجه الآن مهمة تعلم السير وتناول الطعام مرة أخرى.