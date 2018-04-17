4 أسرار تمتلكها المرأة وتجذب الرجل إليها

نورة الشهري(صدى):

قد نتساءل عن سر جاذبية امرأة معينة، خاصة إذا لم تكن تمتلك مظهراً لافتاً، وعادة ما تكون الإجابة هي: الروح والشخصية فالجاذبية الحقيقية، إلا أن السبب الحقيقي وراءها هي صفات بعينها في الشخص.

اليكِ أهم 4 أسرار تمتلكها المرأة الجاذبية.

– تعرف كيف تظهر جمالها:

من قال إن المرأة الجميلة هي التي تلك ملامح مميزة فقط، فهذا غير صحيح، فتوجد الكثيرات يمتلكن ملامح جميلة لكنهن غير قادرات على إبراز جمالهن، بعكس أخريات قد يكن متوسطات الجمال ويعرفن الطريق الصحيح لإبراز هذا الجمال، وذلك عن طريق الثقة بالنفس والتركيز على نقاط القوة في شخصياتهن، إلى جانب الاعتناء بالمظهر الخارجي لإظهار أجمل ما فيهن.

– تعرف كيف تستمتع بوقتها:

الرجل لا ينجذب إلى المرأة الجادة طوال الوقت، أو الى المرأة التي تقضي أغلب وقتها في الضحك من دون فائدة، بل هو ينجذب إلى المرأة التي تعرف جيدا متى تكون جادة، ومتى يكون الوقت المناسب للاستمتاع بوقتها واستخدام روح الدعابة التي تمتلكها.

– يعرف أنه سيفوز معها:

الرجل ينجذب إلى المرأة التي يمكنه أن يفوز معها، بمعنى أن تكون شريكة له في حياته يستطيع معها أن ينجح، أو يعتمد عليها في كل شيء، وتكون سندًا وداعمًا له، وفي المقابل يقدم لها هو أيضا نفس العوامل.