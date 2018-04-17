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بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.. الغامدي أمينا لمنطقة الجوف

بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.. الغامدي أمينا لمنطقة الجوف
حسين العلي(صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية و القروية المهندس عبدالطيف آل الشيخ قراراً بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي أميناً لمنطقة الجوف .

ويأتي صدور هذا القرار في إطار أستراتيجية الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة ، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار الكفاءات و الطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة للحصول على أعلى مستوى من الأداء .

من جانبة عبر الغامدي عن شكره وتقديره لمعالي الوزير عبد الطيف آل الشيخ على منحة هذه الثقة الغالية والتي تعتبر حافز لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة الوطن والمواطن .

يذكر أن الغامدي يحمل شهادة الماجستير في التخطيط والتصميم العمراني ، ويملك الكثير من الخبرات العملية والمهنية ، حيث عمل مستشاراً بمكتب معالي وزير الشؤون المالية والقروية ، كما عمل مشرفاً عاماً على المخطط الاقليمي ، ومديراً عاماً للتخطيط والتنسيق في إمارة منطقة مكة المكرمة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 36 دقيقة

نحتاج شخص مثله

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 35 دقيقة

اتمني لك التوفيق

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