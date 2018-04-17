جراحة في المخ بالمنظار تنقذ حياة سيدة بالمستشفى السعودي الألماني بجدة

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق جراحة المخ برئاسة البروفيسور الألماني أندريه جورن مع فريقه الطبي في المستشفى السعودي الألماني بجدة بإنهاء معاناة سيدة في الثلاثين من عمرها باكستانية الجنسية بعد استئصال ورم بالغدة النخامية بالحفرة الأمامية للمخ والتي تعد من الجراحات النادرة وتتطلب الى مهارة عالية وذلك باستخدام المنظار من خلال الأنف وتعد هذه الطريقة من أحدث الطرق لاستئصال هذا النوع من الأورام ، لقد عانت المريضة من صداع وضعف في الإبصار .

ومن خلال عمل الفحوصات والأشعات تبين أنه ورم بالغدة النخامية في المخ ، ولقد تم تجهيز المريضة لإجراء العملية والتي استغرقت حوالي ساعتين وتكللت بالنجاح ولله الحمد كما تماثلت المريضة بالشفاء التام .

وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة والفضل لله ثم لكفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى السعودي الألماني ولوجود إدارة قوية واعية ترتقي بخدمة مراجعيها.