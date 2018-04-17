موعد الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين والمرشحات على الوظائف الإدارية

حمود العنزي(صدى):

صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية من المتقدين والمتقدمات على الوظاف الإدارية ” للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سيتم اليوم بإذن الله تعالى الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية (للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها) مع دعوتهم لمراجعة فروع الخدمة المدنية اعتبارًا من يوم غد لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية ” .