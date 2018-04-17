بالأسماء.. الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية (1066) مواطناً و (142) مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها، والمعلن عنها في تاريخ 6-7-1439هــ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2-08-1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 17-8-1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية + نسخه منها أو سجل الاسرة المسجلة فيها المتقدمة.

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي وخريجات المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

– ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الاهلية.

وأشارت الوزارة الى ان المعلنة اسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين والمتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه/ها خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه/ها عن رغبته/ها في التوظيف.

وللاطلاع على الأسماء في الملف المرفقة أدناه.

المرشحين من الرجال

المرشحات من النساء