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رغم مرور شهرين على زواجها من حمود الفايز.. رؤى الصبان في علاقة حب جديدة

رغم مرور شهرين على زواجها من حمود الفايز.. رؤى الصبان في علاقة حب جديدة
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتضن دٌمية ضخمة ” دب ” .

وعلقت رؤى على الصورة ” عندما تكون مريض وتحتاج إلى حضن ” مُعبره عن سعادتها وهي تحتضن الدب ، وأثار التعليق على صورتها برفقة الدٌب الدمية استياء العديد من المتابعين الذين انتقدوا تصرفها ، مؤكدين أنها لابد أن تٌعبر دائما عن احتياجها لزوجها خاصة في مرضها وليس الدٌب ، وعلق أحدهم ” وينه حمود ؟ ” فيما قال آخر ” شو يعني متزوجة من شهور وزوجك مانو معك ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3309 ] نشر منذ 1 ساعة

الصناعي مايغني عن الطبيعي

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