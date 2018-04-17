رغم مرور شهرين على زواجها من حمود الفايز.. رؤى الصبان في علاقة حب جديدة
نشرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتضن دٌمية ضخمة ” دب ” .
وعلقت رؤى على الصورة ” عندما تكون مريض وتحتاج إلى حضن ” مُعبره عن سعادتها وهي تحتضن الدب ، وأثار التعليق على صورتها برفقة الدٌب الدمية استياء العديد من المتابعين الذين انتقدوا تصرفها ، مؤكدين أنها لابد أن تٌعبر دائما عن احتياجها لزوجها خاصة في مرضها وليس الدٌب ، وعلق أحدهم ” وينه حمود ؟ ” فيما قال آخر ” شو يعني متزوجة من شهور وزوجك مانو معك ” .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3309 ] نشر منذ 1 ساعة
الصناعي مايغني عن الطبيعي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8449 ] نشر منذ 40 دقيقة
اي وحياتعيش وتتهنى☺😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 17 دقيقة
مو فاضي لها حمود 😆
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 9 دقائق
ياحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ضنه للدب
انا ترى دب
لكن دب كلبووووووووووني احاسيس