رغم مرور شهرين على زواجها من حمود الفايز.. رؤى الصبان في علاقة حب جديدة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتضن دٌمية ضخمة ” دب ” .

وعلقت رؤى على الصورة ” عندما تكون مريض وتحتاج إلى حضن ” مُعبره عن سعادتها وهي تحتضن الدب ، وأثار التعليق على صورتها برفقة الدٌب الدمية استياء العديد من المتابعين الذين انتقدوا تصرفها ، مؤكدين أنها لابد أن تٌعبر دائما عن احتياجها لزوجها خاصة في مرضها وليس الدٌب ، وعلق أحدهم ” وينه حمود ؟ ” فيما قال آخر ” شو يعني متزوجة من شهور وزوجك مانو معك ” .