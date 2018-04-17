350 فرصة وظيفية في قطاع الضيافة بملتقى التوظيف الموحد

حسين العلي(صدى):

قدم 30 مرفق إيواء سياحي في العاصمة المقدسة أكثر من 350 فرصة وظيفية للشباب والشابات في قطاع الضيافة والسياحة وذلك خلال ملتقى التوظيف الموحد الذي نظمته الكلية التقنية بمكة المكرمة بمقر غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة بمشاركة المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة، الكلية التقنية العالمية للبنات(لوريت) بمكة المكرمة، مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية(هدف) ، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) ، مركز طاقات للتنمية البشرية ،غرفة مكة المكرمة ،المدينة الصناعية بمكة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة المكلف الدكتور هشام بن محمد مدني، أن ملتقى التوظيف الموحد يشكل منصة تفاعلية لتقديم العديد من الفرص الوظيفية الجادة واستقطاب الكوادر الوطنية الطموحة من الشباب والشابات من حديثي التخرج أو من أصحاب الخبرات والمؤهلات المتخصصة للعمل في قطاع الضيافة والسياحة وذلك لدعم استراتيجية توطين قطاع الضيافة الذي وجه به سمو رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وجعل المواطن السعودي في واجهة استقبال السياح من كافة أنحاء العالم في المواقع السياحية والتراثية والأثرية ومرافق الإيواء السياحي.

وأشاد الدكتور مدني، بالكلية التقنية في مكة المكرمة ودورها الريادي وجهودها المستمرة في التأهيل والتدريب الميداني وتنظيم ملتقيات ومعارض التوظيف لدعم الطلاب للإنخراط في الوظائف التقنية والفنية في قطاع الضيافة والسياحة.

وأعرب عميد الكلية التقنية في مكة المكرمة الدكتور عبدالله الغامدي، عن إمتنانه لمدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، لإفتتاحه ملتقى التوظيف الموحد، ولمدير عام العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة المكلف الدكتور هشام مدني، لمساهمة قطاع الإيواء السياحي في توفير 50% من الفرص الوظيفية المطلوب شغلها بكوادر وطنية مؤهلة ومبدعة وكافة الجهات المشاركة في الملتقى، مبينا أن الكلية تسعى من خلال ملتقيات التوظيف إلى نشر ثقافة العمل في قطاع السياحة والضيافة وتعريف الخريجين الجدد بالفرص الوظيفية الواعدة واعتماد قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد أبرز بدائل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الملتقى يتطلع لتوظيف 700 مواطن ومواطنة، من خلال 600 فرصة وظيفية للشباب و100 فرصة وظيفية للشابات حيث تم تخصيص اليوم الأول لتوظيف فئة الشباب واليوم التالي لتوظيف فئة الشابات.