بالصور.. لأول مرة.. سيارات كرايسلر ستحصل على محرك دودج هيلكات

متابعات(صدى):

محركات اليوم بدأت تفقد تميزها وتفردها بسبب انشغال صانعات السيارات بوسائل تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات دونا عن أي عوامل أخرى.. ولكن دودج هي واحدة من الشركات التي تستمر في وضع جهدها في الأداء العالي، ولا دليل أبرز على ذلك من محرك هيلكات الشهير بشاحن خارق سعة 6.2 لتر، والذي يمكن اعتباره واحد من أفضل المحركات في العالم حاليا، بقوة 707 حصان وعزم دوران 650 رطل-قدم، وبفضل هذا المحرك، بإمكان تشالنجر الثقيلة منافسة السيارات عالية الأداء الأخرى بأريحية، ولا ننسى المعجزات التي يفعلها المحرك في تشارجر كذلك.

السؤال الذي دار في عقل البعض على مدار الأعوام الأخيرة هو هل سنرى محرك الهيلكات في بقية مجال فيات كرايسلر؟.. وقد بدأت دودج بالفعل بإقراض محركها الشهير للغير بشكل محدود، تحديدا لجراند شيروكي تراك هوك، والآن تشير تقارير مثيرة للاهتمام أن رام ريبل القادمة ستحصل على محرك هيلكات لأول مرة، لتكون نسخة واقعية حقيقية من ريبل TRX الاختبارية التي رأيناها في نهاية 2016.

ويأمل البعض برؤية الهيلكات في مجال كرايسلر تحديدا، والتي عانت مؤخرا من قلة عدد موديلاتها خاصة عقب وقف إنتاج 200، والتي فشلت تجاريا، لتقديم كرايسلر حاليا ثلاث موديلات رئيسية فحسب، 300 وباسيفيكا وباسيفيكا هايبرد.

كرايسلر 300 تتوفر حاليا بمحرك Hemi سعة 5.7 لتر بثماني سلندرات بقوة 363 حصان وعزم دوران 394 رطل-قدم، ولكن ليس من المستبعد رؤية نسخة هيلكات الأقوى ذات الشاحن الخارق بقوة 707 حصان في كرايسلر 300 قريبا، ربما مع تغيير تصميم السيدان وإعطائها مقدمة أكثر جراءة وأنانيب عادم رياضية ضخمة لطرحها في أسواق جديدة وجذب المزيد من العملاء للموديل.