كرة قدم الصالات ولاعبي الأولمبي

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي(صدى):

• الكثير من المواهب ستفقدها الأندية .

• اللاعبين ما بين سن التاسعة عشر والعشرون والواحد والعشرون اهم مراحل اللاعب العمرية في الدوريات المتقدمة .

• العمر الأولمبي الدولي إلى 23سنة .

• هنا العمر الأولمبي إلى 21سنة .

• يعني ان اللاعب حينما يصعد من فريق الشباب يلعب موسم واحد فقط في الفريق الأولمبي .

ومع سياسة الأندية في تغير المدربين لن يستطيع اللاعب المشاركة مع فريقه والرحيل إلى خارج النادي امر لا مفر منه ؟

• خلال السنوات الماضية هل يمكن ان نجد مواهب تخرجت من الفرق الأولمبية وشاهدناه في المنتخب الأول .

• لاعبي كرة القدم في الفرق الأولمبية يحتاجون إلى منحهم الفرصة كي يستطيعون أثبات وجودهم في الفريق الأول .

• الكثير من اللاعبين يعرف انه سيغادر النادي وهو في السنه الأخيرة لتمثيله لفريق شباب النادي .

• بعد قرار إلغاء الدوري الأولمبي من الاتحاد السعودي .

• فرصة كبيرة للأندية بعدم خسارة مواهبهم .

• فرصة حقيقة للاعبي الأولمبي في إعادة أثبات وجودهم في أنديتهم .

• المشاركة في دوري الصالات السعودي .

• تمكن اللاعب من ممارسة كرة القدم وعدم الخروج من ناديه .

• كثير من الأندية تفرط في مواهبه وتعود للبحث عنهم من جديد .

• دوري الصالات يساعد على استمرار المواهب في الأندية .

• تسجيل عشرون لاعب في لعبة كرة قدم الصالات قد تكون حل للفرق الأولمبية وحل للأندية في عدم التفريط في مواهبها وإعادة اكتشافهم من جديد .

• هل نشاهد تحرك من الاتحاد السعودي في أقناع الأندية الجماهيرية بالمشاركة بالفرق الأولمبية في دوري الصالات السعودي ؟

• هل نشاهد من معالي المستشار قرار بتحويل الدوري الاولمبي الى دوري الصالات السعودي ؟

• الاندية اعتقد هي اول المستفيدين .

• كرة قدم الصالات تجعل اللاعب لا يفقد مهاراته وتحافظ على ليا قته وإحساسه الكروي وبحثه عن اثبات ذاته .

• الكثير من اللاعبين يمارسون كرة قدم الصالات في فترات متقطعة بعد انتهاء المواسم الرياضية للمحافظة على معدل اللياقة البدنية بشكل مستقر وجيد .

تصويبه كرة قدم الصالات ..

(( الاندية تحتاج كثير للمحافظة على مكتسباتها من المواهب بطريقة ذكية وغير مكلفة وحينما يخرج اللاعب من النادي بسب عدم وجود فرصة مناسبة له , هنا يكون العمل الاداري هو من يصنع الفرصة من جديد للنادي واللاعب واعادة اكتشافه من جديد بمنحه فرصة المشاركة في فريق النادي للصالات )) ..