كرة قدم الصالات ولاعبي الأولمبي
• الكثير من المواهب ستفقدها الأندية .
• اللاعبين ما بين سن التاسعة عشر والعشرون والواحد والعشرون اهم مراحل اللاعب العمرية في الدوريات المتقدمة .
• العمر الأولمبي الدولي إلى 23سنة .
• هنا العمر الأولمبي إلى 21سنة .
• يعني ان اللاعب حينما يصعد من فريق الشباب يلعب موسم واحد فقط في الفريق الأولمبي .
ومع سياسة الأندية في تغير المدربين لن يستطيع اللاعب المشاركة مع فريقه والرحيل إلى خارج النادي امر لا مفر منه ؟
• خلال السنوات الماضية هل يمكن ان نجد مواهب تخرجت من الفرق الأولمبية وشاهدناه في المنتخب الأول .
• لاعبي كرة القدم في الفرق الأولمبية يحتاجون إلى منحهم الفرصة كي يستطيعون أثبات وجودهم في الفريق الأول .
• الكثير من اللاعبين يعرف انه سيغادر النادي وهو في السنه الأخيرة لتمثيله لفريق شباب النادي .
• بعد قرار إلغاء الدوري الأولمبي من الاتحاد السعودي .
• فرصة كبيرة للأندية بعدم خسارة مواهبهم .
• فرصة حقيقة للاعبي الأولمبي في إعادة أثبات وجودهم في أنديتهم .
• المشاركة في دوري الصالات السعودي .
• تمكن اللاعب من ممارسة كرة القدم وعدم الخروج من ناديه .
• كثير من الأندية تفرط في مواهبه وتعود للبحث عنهم من جديد .
• دوري الصالات يساعد على استمرار المواهب في الأندية .
• تسجيل عشرون لاعب في لعبة كرة قدم الصالات قد تكون حل للفرق الأولمبية وحل للأندية في عدم التفريط في مواهبها وإعادة اكتشافهم من جديد .
• هل نشاهد تحرك من الاتحاد السعودي في أقناع الأندية الجماهيرية بالمشاركة بالفرق الأولمبية في دوري الصالات السعودي ؟
• هل نشاهد من معالي المستشار قرار بتحويل الدوري الاولمبي الى دوري الصالات السعودي ؟
• الاندية اعتقد هي اول المستفيدين .
• كرة قدم الصالات تجعل اللاعب لا يفقد مهاراته وتحافظ على ليا قته وإحساسه الكروي وبحثه عن اثبات ذاته .
• الكثير من اللاعبين يمارسون كرة قدم الصالات في فترات متقطعة بعد انتهاء المواسم الرياضية للمحافظة على معدل اللياقة البدنية بشكل مستقر وجيد .
تصويبه كرة قدم الصالات ..
(( الاندية تحتاج كثير للمحافظة على مكتسباتها من المواهب بطريقة ذكية وغير مكلفة وحينما يخرج اللاعب من النادي بسب عدم وجود فرصة مناسبة له , هنا يكون العمل الاداري هو من يصنع الفرصة من جديد للنادي واللاعب واعادة اكتشافه من جديد بمنحه فرصة المشاركة في فريق النادي للصالات )) ..
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