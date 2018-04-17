تعامل ناجح مع حالة ولادة طارئة بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر

سعيد العجل(صدى):

تعامل قسم الطوارئ بمستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر بنجاح مع حالة سيدة في العقد الثاني من العمر حضرت بحالة مخاض رغم عدم وجود قسم ولادة بالمستشفًى حيث تم إنهاء عملية الولادة للسيدة بعناية إلى أن أنجبت مولودها الذكر والمحافظة عليه حتى أستقرت حالتهما الصحية وبعدها تم إحالتهما إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر للمتابعة من قبلهم .

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركز طبي متخصص (مركز للقلب ، 5 للسكري ، 3 للكلى ، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها ، كما يوجد فيها 48 مركز رعاية صحية أولية وقد بلغ عدد المراجعين للمستشفيات 1574068 مراجع كما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية 904580 مراجع فيما أجريت في مستشفياتها 18769 عملية جراحية خلال العام 2017م .

من جانب آخر أعلنت الصحة مؤخراً عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإكتشاف وعلاج المصابين بإلتهاب الكبد ج ، كما أطلقت حملة توعوية مصاحبة بهذا الخصوص تحت شعار (هات يدك) تتضمن العديد من المواد التوعوية سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وأبانت الصحة أنه خلال العامين الماضيين عملت الوزارة على توفير عددٍ من الأدوية النوعية لعلاج الفيروس وأُعطيت الأولوية للمرضى في المراحل المتقدمة من المرض أو الذين قد ينقلون العدوى إلى غيرهم.

وأضافت الصحة أن دخول أدوية مصنعة محلياً بنفس جودة مثيلاتها العالمية أتاح الفرصة للتوسع في العلاج بشكل غير مسبوق وأزيلت محددات الأولوية.

وبالإضافة إلى توفير الأدوية يقوم البرنامج الوطني لإزالة فيروس الكبد ج أيضاً على تدريب الاطباء والمنسقين و توفير الفحوص المخبرية و الإشعاعية و الخدمات اللوجستية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

تجدر الإشارة أن التهاب الكبد ج يسبب عدوى حادة ومزمنة وأن عدوى فيروس التهاب الكبد ج الحادة لا تكون عادة مصحوبة بأعراض وأن حوالي ١٥% إلى ٣٠% من الأشخاص المصابين بالعدوى يتخلصون تلقائياً من الفيروس، أما النسبة المتبقية منهم فتتطور حالتهم إلى الإصابة بالتهاب الكبد ج المزمن الذي يؤدي لتليف الكبد وفي بعض الحالات سرطان الكبد.

ويتم علاج الاصابات المزمنة بهذا الفيروس بإستخدام الأدوية المباشرة المفعول التي أضيفت مؤخراً إلى خيارات العلاج و أثبت الدراسات فعاليتها العالية وحققت نسب شفاء عامة تزيد عن ٩٥ ٪ ، وإضافة لذلك فإنه لايوجد لقاح لإلتهاب الكبد ج .