29 % نسبة الخيانة الزوجية.. وأكثر من 23 ألف أسرة استفادت من ” جمعية المودة “

تركية البدر(صدى):

أكَّد الأستاذ زهير بن علي المرحومي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أن الجمعية تخطط لتقديم الاستشارات الأسرية لــــ 11,545 أسرة في العام الحالي 2018م عبر مبادرة “شورى” للإرشاد والإصلاح الأسري، وهي إحدى مبادرات جمعية المودة التي يتم تقديمها عبر الإرشاد بالهاتف والإرشاد بالمقابلة والإرشاد الإلكتروني.

وكشف المرحومي أنَّه استفاد من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري 23,205 أسرة خلال العام 2017م، وأن أغلب المشكلات تمثلت في الخيانة الزوجية بنسبة 29%، وافتعال المشكلات وإثارة الخلافات بنسبة 24%، والتعدد بنسبة 10%، وصفات وطبع الزوج بنسبة 6%، الافتقار لروح الحوار بنسبة 5%، وتسلط الزوج بنسبة 4%، وإدمان الزوج المخدرات بنسبة 3%، وتدخل أهل أحد الزوجين في حياتهما بنسبة 2%. وبلغت عدد الساعات الاستشارية 8772 ساعة استشارية، ونسبة الصلح 52%، بنسبة الرضا 95% من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري. أما نوع المستفيدين من حيث الجنس فإنَّ 55% منهم سيدات و45% رجال.

وأضاف المرحومي أنه قد بلغ عدد المستفيدين من الإرشاد الهاتفي 17,244 أسرة، وبلغ حجم الإرشاد الأسري بالمقابلة 2,839 أسرة، بينما بلغ عدد المستفيدين من الإصلاح الأسري بالمحاكم 1,966 أسرة مستفيدة من الخدمة، وذلك بالشراكة مع أوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي. أما عدد المستفيدين من الإرشاد الإلكتروني فقد بلغ 1,156 أسرة.

من جانبه أفاد محمد بن علي آل رضي مدير عام الجمعية أن رسالة جمعية المودة هي “الإلتزام بتمكين وإرشاد وتوعية الأسرة عبر مبادرات تنموية مستدامة تسهم في تقوية روابط الأسرة واستقرارها” ولذلك تأتي مبادرة شورى للإرشاد والإصلاح الأسري للمساهمة في علاج الخلافات الأسرية وآثار ما بعد الطلاق عبر مبادرات صممت خصيصًا للعلاج الأسري بكافة الوسائل الممكنة سواءً عبر الإرشاد الهاتفي المتخصص أو الإرشاد الإلكتروني أو الإرشاد بالمقابلة.

وأضاف آل رضي أن بانتهاء الربع الأول من العام الحالي خدمت المودة 4021 أسرة في الإرشاد والإصلاح الأسري.. وتابع أن الأسر حسب استراتيجية المودة تنقسم إلى أربع فئات هي الأسر الناشئة، والأسر غير المستقرة، والأسر المنفصلة، والأسر المستقرة. أما أكثر الأسر التي تستفيد من الإرشاد والإصلاح الأسري هي الأسر غير المستقرة، وهي الأسر غير القادرة على مواجهة التحديات ولديها اضطرابات أو معوقات تهدد استقرارها، وغير قادرة على حل مشكلاتها؛ نتيجةً لضعف التواصل والتفاعل والتقدير بين الأبوين أو مع الأبناء. ونسبة تركيز الموارد لهذه الفئة 25% من الموارد.

الجدير بالذكر أنَّ المودة حصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية على تميز برامجها وخدماتها المقدمة للأسر، وتقدم خدماتها للمستفيدين مدة 13 ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، وتقديم الاستشارات الهاتفية عبر مختصين ومختصات في الاستشارات عبر الرقم الموحد وعبر موقعهاهنا وتستقبل الاستشارات الهاتفية على الرقم 920001421.