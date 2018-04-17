الإطاحة بـ4 وافدين سرقوا مبالغ مالية وذهب في الباحة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة أنه بفضل لله تمكن رجال الأمن بمحافظة بلجرشي من ضبط عصابة مكونه من أربعة متهمين من إحدى الجنسيات العربية خططواونفذوا سرقة مبلغ ٣٤ ألف ريال وذهب يزن ١٢٥٠ جرام بقيمة ٢٠٠ ألف ريال تقريبا .

وبسماع الأقوال الأولية اعترفو بقيامهم بتلك السرقات وحددوا دور كل منهم ومن ثم دلوا على موقع أخفاء المسروقات ، وتم استعادتها وجرى إحالتهم للنيابة .

وإذ نوضح ذلك نؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراه .