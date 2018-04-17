مدير جامعة أم القرى يدشن قاعة عرض أزياء طالبات كلية التصاميم ومعرض ” كانت فكرة “

حسين العلي(صدى):

دشن معالي مدير جامعة ام القرى الاستاذ دكتور عبدالله عمر بافيل قاعة عرض الأزياء بكلية التصاميم والمعرض السنوي لأعمال طالبات الكلية الذي تنظمه بالتزامن مع اليوم العالمي للتصاميم تحت شعار ” كانت فكرة ” ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، وعميد كلية التصاميم الدكتور هشام بن عبد الرحمن مغربي، ووكلاء الكلية، بمقر الكلية بشطر الطالبات بشارع المنصور .

وأستمع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لعميد الكلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن مغربي لشرح مفصل عن المعرض ومحتوياته ،مؤكداً أن فكرة المعرض تأتي لعرض أفكار الطالبات والتي تم ترجمتها لتصاميم ورقيه ثم لمنتجات أظهرت العديد من القدرات والمهارات الطلابية والتي تؤهلهن للدخول في منافسة سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة مما يساعدهن على تفعيل دورهن في خدمة المجتمع من خلال أعمالهن الابداعية بما يتوافق مع متطلبات لسوق العمل تواكبا لرؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن هذه الاعمال خرجت عن طالبات أقسام الكلية والمتمثلة في تصميم الأزياء والسكن وادارة المنزل.

وبين الدكتور هشام مغربي أن أعمال طالبات الكلية تتمثل في عرض أفضل المنتجات كمخرجات لعدد من المقررات الدراسية التي شاركت في المعرض كالبحث التطبيقي في مجال التخصص والتشكيل على الجسم الصناعي ومكملات الملابس والتعبير باللون والاضاءة والتصميم والتطريز التقليدي وتكنولوجيا النسيج والتراكيب النسجية وتصميم الأزياء وتقنيات الحياكة والتطريز الآلي والتطريز اليدوي وإدارة المشروعات ،وتنسيق الازهار والمعارض والنوافذ ،بالإضافة إلى تطبيقات الحاسب الآلي.

وأوضح أنه تم تنسيق المعرض من قبل لجنة المعارض المشكلة على مستوى الكلية والمكونة من نخبة من أعضاء هيئة التدريس لقسم تصميم الأزياء وقسم السكن وإدارة المنزل وشارك فيه نحو 120 طالبة ، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل والذي من شأنه ساهم في توفير بيئة تعليمية ترتقي بمخرجات أعمال الطالبات.

بدوره ثمن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعملية التعليمية والبرامج الأكاديمية بالجامعة والتي تتوافق مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مما ساهم في توفير البيئة الجاذبة للطلاب بمخرجاتها التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى للبرامج والانشطة التي تقدمها الجامعة.

وأشاد معاليه بالإعمال الإبداعية بمعرض أعمال طالبات كلية التصاميم والتي تؤكد على المهارات والقدرات المكتسبة وتساهم بسد الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل ، مؤكداً أن هذه الأعمال تعد جزء بسيط من الافكار والمهارات التي اكتسبنها طالبات الكلية، مشيداً بجهود عميد الكلية الدكتور هشام مغربي وكافة منسوبيها وطالبات الكلية على هذه الاعمال الابداعية التي تنسجم مع خطط وأهداف الجامعة الساعية لتقديم مخرج ذات جودة عالية يساهم بخدمة الوطن ومجتمعه.

