أسطورة إنجلترا يصوت لـ ” صلاح ” كأفضل لاعب في البريميرليج

نواف السالم(صدى):

أعلن أسطورة كرة القدم الإنجليزية، آلان شيرار، عن تصويته للدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، كأفضل لاعب في الموسم الحالي من البريميرليج.

وأكد ” شيرار ” في مقال له، أن البعض كان مندهشاً من ضم محمد صلاح إلى ليفربول ودفع 42 مليون يورو فيه؛ لكونه لم يظهر جيداً مع تشيلسي، مؤكداً أن أحداً لم يتوقع تألق صلاح في ليفربول.

وقال : ” لكنه الآن لقد حصل على تصويتي كأفضل لاعب في الموسم الحالي ” ، مضيفاً : ” لم يكن أحد يتوقع أن صلاح سيتألق مثلما كان عندما وقع مع ليفربول الصيف الماضي ” .

ونجح محمد صلاح في تسجيل 40 هدفاً خلال 45 مباراة، في أول مواسمه مع ليفربول، كما أنه يتنافس مع هاري كين، دافيد دي خيا، دافيد سيلفا، كيفين دي بروين وليروي سان ورحيم ستيرلينج، على لقب الأفضل في البريميرليج للموسم الحالي.