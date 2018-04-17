سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتضم: ” الهدا، ويشمل الطائف والشفا والأجزاء المجاورة ” ، ينذر بوجود سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية على المنطقة.
وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة الجوية ستبدأ على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 13:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 17/4/2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.
ماجد[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم صبيا نافعا
طلال[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 59 دقيقة
اللهم اكفينا شرها