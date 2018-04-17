سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتضم: ” الهدا، ويشمل الطائف والشفا والأجزاء المجاورة ” ، ينذر بوجود سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية على المنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة الجوية ستبدأ على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 13:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 17/4/2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.