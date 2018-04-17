أمانة عسير تزيل تعديات بأكثر من 2 مليون متر مربع بأبها

أبها(صدى):

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات ما يزيد على 2 مليون متر مربع من الأحداثات على طريق أبها الطائف بمدينة أبها.

وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف عبدالله محمد أبو عزيزة, إلى أن التعديات المزالة في قرية آل مجمل وقرية الفيه وعقبة شعار, عبارة عن مخطط عشوائي و مسوحات وعقوم ترابية وأحواش تم إحداثها في أراضي حكومية، مبيناً أنه تم توجيه معدات الأمانة بمساندة قوة أمنية وتمت إزالة جميع تلك الإحداثات والتعديات.

من جهته أكد مشرف قطاع شمال أبها بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات عبود أبو طواري, إن الأمانة تكثّف الدور الرقابي على جميع المواقع بمنطقة عسير وخصوصاً الأراضي الحكومية, مشيراً إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المتعدّين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.