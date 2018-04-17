” العيسى ” يكرّم مدير عام تعليم الرياض في الملتقى الثالث لخدمة تواصل الإلكترونية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

كرّم معالي وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، خلال الحفل الذي أقامته الوزارة بمناسبة الملتقى الثالث لخدمة ” تواصل ” الإلكترونية.

وأوضح مدير مركز رعاية المستفيدين وبرنامج تواصل الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر الرزوق، أنّ التكريم جاء لتميز إدارة تعليم الرياض في إنجاز أعداد كبيرة من طلبات المستفيدين عبر خدمة ” تواصل ” ، من حيث جودة الخدمات المقدمة ونسب الإنجاز والتفاعل.

وقال ” الرزوق ” إنّ الخدمة الإلكترونية تم إطلاقها لخدمة المراجعين توافقًا مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020، وحرصاً من المسئولين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم، والاطلاع على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم وطلباتهم وشكاواهم، ومتابعتها مع مدير عام التعليم وجهات الاختصاص في الإدارة، وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، وييسر متابعتها وحلها وإتمام الرد المناسب على المستفيد وخدمته من إدارة التعليم.

وأضاف: ” تهدف هذه الخدمة إلى تحقيق أسرع وأفضل سبل التواصل بين إدارة تعليم الرياض والمستفيدين، لتحقيق رضاهم من خلال فتح قناة ميسرة للتواصل تخدمهم من مواقعهم، والتيسير عليهم من عناء السفر والمراجعة، وتعزيز العلاقة التواصلية للإدارة في الجهاز المركزي والميدان مع جميع فئات المجتمع، واستقبال الشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة من المستفيدين وإحالتها للجهات المعنية داخلها، وتتبع مسار إنجازها والتغذية الراجعة لها، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية دقيقة، ومؤشرات يستفاد منها في المعالجة والمحاسبة وخطط التطوير، ورفع مستوى الأداء وسرعة تحقيق الخدمة ” .

وكان معالي وزير التعليم دشّن باقات جديدة من خدمات ” تواصل ” الإلكترونية النوعية لتمكين الطلاب والطالبات من الحصول على الاستشارات التعليمية والتربوية والاجتماعية والنفسية من مستشاري إدارتي التوجيه والإرشاد في الوزارة.