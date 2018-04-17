العثور على جثة حارس عقار متوفي وبه آثار تحلل بجدة

نايف السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية، على حارس عقار متوفي، وبه تحلل جزئي بحي ” السامر ” بجدة؛ وذلك بعد أن تلقت بلاغًا من مواطنين، يُفيد بانبعاث رائحة غريبة، داخل عمارة تحت الإنشاء.

وللتعرف على تفاصيل الواقعة، قامت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية؛ بمباشرة موقع البلاغ، وبعد الدخول للموقع، تم العثور على مقيم متوفي من الجنسية السودانية، داخل غرفة سكنه، ويعمل كحارس عمارة، وبه آثار تحلل.

من الجدير بالذكر، أنه تم إعداد محضر بالواقعة، وإحالة أوراق القضية، للنيابة العامة؛ للتحقيق بحكم الاختصاص.