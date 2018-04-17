” الشورى ” يطالب صندوق التنمية بدراسة نسبة المكون المحلي للصادرات
طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بـدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة 25%، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والثلاثين، برئاسة رئيس المجلس، حيث طالب ” الشورى ” صندوق التنمية، بتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس، وكذلك تضمين تقاريره للأعوام القادمة ” رؤيته ورسالته وأهدافه ” .
كما طالبه بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك إسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة.
فيما ناشد ” الشورى ” الصندوق، بتضمين الحساب الختامي المدقق والمعتمد ضمن المعاملة التي تحال للمجلس.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 11 دقيقة
يجب أن تحظى الصادرات باهتمام أكبر ؛ على اعتبار أنها محرك رئيسي للنمو والتنمية في اقتصاديات المملكة