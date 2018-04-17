” الشورى ” يطالب صندوق التنمية بدراسة نسبة المكون المحلي للصادرات

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بـدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة 25%، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والثلاثين، برئاسة رئيس المجلس، حيث طالب ” الشورى ” صندوق التنمية، بتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس، وكذلك تضمين تقاريره للأعوام القادمة ” رؤيته ورسالته وأهدافه ” .

كما طالبه بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك إسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة.

فيما ناشد ” الشورى ” الصندوق، بتضمين الحساب الختامي المدقق والمعتمد ضمن المعاملة التي تحال للمجلس.