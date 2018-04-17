في واقعة طريفة.. إعادة اللاعبين من غرفة الملابس للعب ضربة جزاء بألمانيا

ماجد محمد(صدى):

لاحظ حكم الفيديو في مباراة ضمن لقاءات الدوري الألماني لكرة القدم، بين ناديي ماينتس وفرايبورج، أمس الاثنين، وجود لمسة يد ضد فريق فرايبورج، وذلك بعد دخول اللاعبين إلى غرفة الملابس بين الشوطين.

وأمر الحكم جيدو فينكمان، اللاعبين بالعودة من غرفة الملابس ليتمكن بابلو دي بلاسيس لاعب ماينتس، من تنفيذ ركلة الجزاء في واقعة طريفة من نوعها، الأمر الذي أثار سخرية كريستيان شترايش مدرب فرايبورج، الذي تم طرده بعد ذلك في المباراة.