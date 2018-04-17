بالصور.. آخر استعدادات صالات عرض Black Panther بالرياض
يستمر العمل في مركز الملك عبدالله المالي، على قدم وساق؛ استعداداً لانطلاقة العرض الأول للفيلم السينمائي Black Panther، غداً الأربعاء.
ونشر حساب السينما السعودية على موقع ” تويتر ” ، صوراً من الاستعدادات النهائية، واعداً بتقديم مزيداً من التفاصيل عن الحدث.
يذكر أنه تم بدء العمل في صالتين بمركز الملك عبدالله المالي، من أصل 7 صالات ومسارح سيتم تحويلها لصالات سينما وفق المعايير العالمية؛ وذلك لاستقبال أول عرض سينمائي بالمملكة.
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محمد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 8 دقائق
لا والله ما راح يهدى لكم بال إإلا عندما ييحل عليينا غضب الله، أصبحت السينما من اهم اخبارنا ..لا اله الا الله
عمار[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 5 دقائق
يا أخ محمد لابد من أنا نلاحق التطور،، يعني شو ما عندنا سينما ولكن نسافر للخارج في رححلات وندخل في ببلاد اخرى السينما، اعتقد الامر مماثل ، هناك نسبة كبيرة من السعوديين ليس لديهم مانع لحضور السينمات