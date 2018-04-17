بالصور.. آخر استعدادات صالات عرض Black Panther بالرياض

نايف السالم(صدى):

يستمر العمل في مركز الملك عبدالله المالي، على قدم وساق؛ استعداداً لانطلاقة العرض الأول للفيلم السينمائي Black Panther، غداً الأربعاء.

ونشر حساب السينما السعودية على موقع ” تويتر ” ، صوراً من الاستعدادات النهائية، واعداً بتقديم مزيداً من التفاصيل عن الحدث.

يذكر أنه تم بدء العمل في صالتين بمركز الملك عبدالله المالي، من أصل 7 صالات ومسارح سيتم تحويلها لصالات سينما وفق المعايير العالمية؛ وذلك لاستقبال أول عرض سينمائي بالمملكة.





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