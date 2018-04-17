” فض المنازعات ” تلزم 3 أندية بدفع نحو 2 مليون ريال كغرامات مالية

نواف السالم(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم، ثلاثة قرارات بغرامات مالية على 3 أندية، وهم : الوحدة، الرائد، والشباب.

وألزمت الغرفة، نادي الوحدة بدفع مبلغ 900,000 ريال، للمدعي وليد مجممي، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 45,000 ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

و قررت إلزام نادي الرائد بدفع مبلغ 467,940 و 5,000 ريال للمدعي عبدالرحيم جيزاوي، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 23,397، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

كما ألزمت نادي الشباب بدفع مبلغ 845,985 و5,000 ريال، للمدعي عبدالله الأسطاء، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 42,299 ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.