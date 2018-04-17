الخارجية تستعد لتدشين تنظيمات جديدة لفحص سجل العمالة قبل منحها تأشيرات

نايف السالم(صدى):

كشف عبد العزيز الرقابي، مدير عام إدارة الأجانب في وزارة الخارجية، خلال مشاركته جلسة ضمن فعاليات ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة في الرياض، أمس الاثنين، عن استعداد الوزارة لتدشين تنظيمات جديدة لفحص سجل العمالة قبل منحها التأشيرات، والتي تتضمن العمالة التي قامت بمخالفات سابقة في المملكة أو العمالة الهاربة.

وعلى جانب آخر، أوضح ” الرقابي ” أن: ” تم تطوير عمل القارئ الآلي ” الباركود ” الذي يستطيع من خلاله الموظف تدقيق المعلومات بشكل سريع، حيث تستطيع بعض السفارات عبر الباركود استخراج عدة آلاف من التأشيرات في اليوم الواحد أثناء موسم الحج ” ، مضيفًا أنه من أهم إنجازات الوزارة التأشيرة الإلكترونية التي تحولت من التعبئة اليدوية إلى الإلكترونية.