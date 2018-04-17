ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بتمديد اتفاق ” أوبك “

خالد الظفيري(صدى):

تأثرت أسعار النفط بتصريحات وزير النفط الكويتي حول دراسة منظمة ” أوبك ” لمواصلة خفض الإمدادت حتى 2019، حيث سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.43% عند مستوى 71.73 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما سعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.50% عند مستوى 66.55 دولار للبرميل.

وكان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أكد أن ” أوبك ” والمنتجين غير الأعضاء من ضمنهم روسيا، سوف يناقشون خلال اجتماعهم في يونيو تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى العام القادم 2019.

ومن المرتقب إعلان معهد البترول الأمريكي تقديرات عن المخزونات النفطية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع بحوالي 650 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.