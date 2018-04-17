من القاهرة.. أمريكا تبدأ في تجميع قوة عربية لتحل محلها في سوريا

واشنطن(صدى):

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة دونالد ترامب تعمل على تجميع قوة عربية لتحل محل الوحدة العسكرية الأمريكية في سوريا.

وأوضح المسؤولون، أن القوة العربية من شانها أن تساعد في استقرار الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، بعد هزيمة تنظيم الدولة ” داعش ” هناك.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن مستشار الأمن القومي لـ ” ترامب ” ، اتصل بعباس كامل رئيس المخابرات المصرية بالوكالة؛ لمعرفة هل ستشارك القاهرة في هذا الجهد.

يذكر أن المملكة كانت قد طلبت المساهمة بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة استقرار شمال سوريا.

وكان ” ترامب ” قد أعلن عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا، ما تسبب في خلاف مع عديد من كبار المستشارين في البيت الأبيض؛ خوفاً من سيطرة المجموعات المتطرف وروسيا وإيران على سوريا.