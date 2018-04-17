إصابة ميسي في الفخذ وسط صمت برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعاني من مشاكل في الفخذ؛ حيث يلعب مع فريقه نادي برشلونة الإسباني وهو مصاب.

ويخضع ميسي للعلاج الطبيعي بشكل يومي في برشلونة، لكي يتعافى سريعًا من الإصابة، في الوقت الذي يلتزم فيه النادي الكتالوني الصمت خوفًا من رد فعل الاتحاد الأرجنتيني الذي يضع أمله في مشاركة ميسي مع منتخب بلاده في كاس العالم في روسيا.

ومن الجدير بالذكر، إنه لم يشارك ليونيل ميسي في المباراتين الأخيرتين لمنتخب الأرجنتين أمام إيطاليا وإسبانيا بسبب الإصابة.