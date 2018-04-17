إصابة ميسي في الفخذ وسط صمت برشلونة
كشفت مصادر أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعاني من مشاكل في الفخذ؛ حيث يلعب مع فريقه نادي برشلونة الإسباني وهو مصاب.
ويخضع ميسي للعلاج الطبيعي بشكل يومي في برشلونة، لكي يتعافى سريعًا من الإصابة، في الوقت الذي يلتزم فيه النادي الكتالوني الصمت خوفًا من رد فعل الاتحاد الأرجنتيني الذي يضع أمله في مشاركة ميسي مع منتخب بلاده في كاس العالم في روسيا.
ومن الجدير بالذكر، إنه لم يشارك ليونيل ميسي في المباراتين الأخيرتين لمنتخب الأرجنتين أمام إيطاليا وإسبانيا بسبب الإصابة.
ماجد[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 36 دقيقة
ميسي مصاب بالاحباط ليس فقط في الفخذ
ملك[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 36 دقيقة
اعتقد الان هو وقت صلاح للتفوق ع ميسي والدون
طلال[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 32 دقيقة
يبدو أن برشلونة لن يقدر ع التقدم دون ميسي؛ ولكن اعتقد أنه حان الوقت للبحث عن ميسي جديد للبرسا