الأهلي المصري يسعى للحصول على خدمات ” السومة “
أكدت مصادر، أن المدير الفني لنادي الأهلي المصري، حسام البدري، سمح لإدارة ناديه بالتفاوض مع اللاعب السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة الموسم المقبل.
وأوضحت المصادر أن السعي لضم عمر السومة وجد ترحيبًا كبيرًا من حسام البدري، الذي عارض من قبل ضمه بسبب تعرضه للإصابة.
كما أشارت المصادر إلى أن السومة يرغب في الرحيل وبدء تجربة جديدة، بالإضافة إلى أن صفقة انتقاله إلى الأهلي المصري، ستكون تحت إشراف ورعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.
عمار[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 1 ساعة
خلييه يروح ، هو أراد أن يبيعع الراقي إذن ليس له مكان
ماجد[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 59 دقيقة
ليش ما ينتقل للهلال، ويكون ثنائي مع خربيين
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه لا يجي الهلال، ليس نحتاج إليه،، الزعيم ليس في حاجة للصغاار
خالد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 55 دقيقة
لن يلعب لغير الاهلي السعودي