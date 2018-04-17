الأهلي المصري يسعى للحصول على خدمات ” السومة “

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن المدير الفني لنادي الأهلي المصري، حسام البدري، سمح لإدارة ناديه بالتفاوض مع اللاعب السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر أن السعي لضم عمر السومة وجد ترحيبًا كبيرًا من حسام البدري، الذي عارض من قبل ضمه بسبب تعرضه للإصابة.

كما أشارت المصادر إلى أن السومة يرغب في الرحيل وبدء تجربة جديدة، بالإضافة إلى أن صفقة انتقاله إلى الأهلي المصري، ستكون تحت إشراف ورعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.