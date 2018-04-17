وظائف إدارية شاغرة بشركة ” زين ” للاتصالات في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” زين ” للاتصالات المتنقلة، عدة وظائف إدارية شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع الشركة بالعاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي اكتساب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي وطني وكبار الشخصيات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– محلل أول التقارير والأسعار: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– مدير خدمات المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير أول الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– محاسب الجهات الحكومية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

وأوضحت ” زين ” ، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 23 أبريل 2018م.

فيما أتاحت الشركة، إمكانية التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا