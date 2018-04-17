بعد تعرضها للتعنيف الجسدي.. خادمة فلبينية تشرب ” الكلور ” بجازان

تركي السالم(صدى):

تعرضت خادمة فلبينية للتعنيف الجسدي والضرب؛ مما دفعها لشرب ” الكلور ” ؛ مما تسبب لتعرضها لنزيف، أُدخلت على إثره على إثره مستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وفي هذا السياق، أوضح نبيل بن عيسى غاوي، المتحدث الرسمي لـ ” صحة جازان ” ، أن ” الخادمة ” ترقد في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، بقسم العناية المركزة، وكانت قد تعرّضت للضرب، وقامت بشرب ” الكلور ” ؛ مما تسبب في تجمع سوائل في الاثنى عشر؛ نتج عنه تقرحاتٌ ونزيفٌ، أُدخلت على أثره العمليات.

وتابع ” غاوي ” : ” تم إيقاف النزيف، ومن ثم تمّ تنويمها بقسم العناية المركزة، كما تم إبلاغ مركز الحماية من الإيذاء، عبر قسم الخدمة الاجتماعية، وحضرت الشرطة، وقامت بالإجراءات اللازمة ” .

فيما وصف الدكتور أحمد بن يحيى البهكلي، المشرف على فرع الجمعية الوطنية، لحقوق الإنسان بمنطقة جازان، الحالة بـ ” المؤلة ” ، قائلًا: ” تم رصد الحالة وتواصلنا مع الجهات الأمنية، وستحصل هذه المظلومة على حقها ” .