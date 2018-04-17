إنشاء صالات لياقة بدنية للنساء داخل المراكز الصحية

عادل الحربي(صدى):

تعمل وزارة الصحة على إنشاء صالات لياقة بدنية خاصة بالنساء داخل المراكز الصحية التابعة لها، وفق خطة الوزارة لتحقيق رؤية 2030.

وباشرت الوزارة العمل بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء الصالات في مدينة الرياض، حيث بدأت فعليًا باستقصاء المراكز الصحية المؤهلة لإقامة الصالات النسائية في عدد من المناطق والأحياء المختلفة بالعاصمة.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف إقامة المراكز في المناطق والأحياء المأهولة بأكبر عدد سكان ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والسمنة والضغط، وفق دراسات وأبحاث علمية.

كما أشارت إلى أن المشروع سينطلق من العاصمة الرياض في البداية على أن يتم تعميمه مستقبلًا على جميع مناطق المملكة؛ لنشر النمط الصحي والمتوازن في المملكة والعمل على حصول نساء المملكة على حقهم في ممارسة النشاط الرياضي بانتظام.