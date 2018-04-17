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أتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة

أتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة
علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان مناطق: مكة المكرمة وتبوك والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ينذر بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتبدأ هذه الحالة على مناطق: مكة المكرمة ” وتشمل الطريق الواصل ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ” ، وتبوك، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، من الساعة 9:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 17/4/2018م، حتى الساعة 21:00 من اليوم ذاته.

فيما حذرت الأرصاد، أهالي منطقة المدينة المنورة، وتضم: ” مهد الذهب، ويشمل الحناكية والأجزاء المجاورة ” ، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، إلى أقل من 1 كم.

أما عن منطقة الرياض، فأصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لسكان المنطقة، يحذر من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية، إلى أقل من 1 كم.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة ستكون على منطقة الرياض ” الدوادمي، وتشمل عفيف والأجزاء المجاورة لها ” ، من الساعة 10:00 من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 17:00 من نفس اليوم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب علي المملكه توخي الحذر

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اكفينا

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