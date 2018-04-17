ميليسي يودع جماهير الهلال

ماجد محمد(صدى):

انتهى عقد اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال؛ حيث ودع اللاعب جماهير النادي؛ عقب آخر مباراة له مع الفريق، أمس، أمام نادي الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ومن الجدير بالذكر، إنه أكد ” ميليسي ” من قبل إنه باقٍ مع الفريق لموسم آخر، بعد الاتفاق مع إدارة نادي الهلال السابقة برئاسة الأمير نواف بن سعد، ولكن الإدارة رحلت الأسبوع الماضي دون فتح الملف من جديد.

كما أوضح سامي الجابر عقب توليه رئاسة النادي أن الهلال في حاجة إلى 5 لاعبين أجانب بنفس أداء ومهارة السوري عمر خربين والمهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو، الأمر الذي اعتبره البعض نية في الاستغناء عن ميليسي والأجانب الآخرين.