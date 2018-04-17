بالفيديو.. وزارة الدفاع تشرح طريقة اعتراضها لـ ” الصواريخ الباليستية ” في دقيقتين

عادل الحربي(صدى):

كبَّدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة، مليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر فادحة منذ انطلاق عاصفة الحزم، يرد عليها الحوثيون بمحاولات فاشلة لإطلاق الصواريخ البالستية على المملكة.

وأطلقت المليشيا الإيرانية، نحو 119 صاروخاً باليستياً على مدن عدة في المملكة، تستهدف من خلالها المواقع الحيوية المختلفة، ومنها العاصمة الرياض، إلا أن دفاعات المملكة اعترضتها جميعها، والتي كان آخرها صاروخاً أطلق مساء أمس على نجران.

ولا يعرف الكثيرون طريقة اعتراض دفاعات المملكة لهذه الصوايخ الباليستية، وقد نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو تحت عنوان ” كيف يتم اعتراض الصواريخ الباليستية ” للتوضيح.

وقالت وزارة الدفاع في الفيديو: ” يتم الكشف والتتبع للصواريخ الباليستية المعادية عبر نظام الأقمار الصناعية، بمجرد تشغيل منصات إطلاقها، حيث ترتفع أقل من زاوية 90 درجة إلى طبقات الجو العليا بارتفاع يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر؛ وذلك لتخفيف الاصطدام بطبقات الجو العلي ” .

وذكرت : ” في تلك المرحلة لا يتم معرفة وجهتها أو التصدي لها، حتى تعود بدرجة انكسار معينة إلى طبقة الجو الأدنى، وبذلك يتم معرفة وجهة الاستهداف ويبدأ التعامل مع الصاروخ كهدف بعد دخوله في مدى الصواريخ المضادة للباليستية، والتي يتم إطلاقها لتشتبك معها في نقطة محددة لإسقاطها، وفي الوقت نفسه تقوم القوات الجوية بمهمة تدمير قواعد منصات إطلاق تلك الصواريخ الباليستية التي اكتشفتها الأقمار الصناعية ” .

