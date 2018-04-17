بالفيديو.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل برقصها الهستيري
أشعلت الفنانة البريطانية أديل ، مواقع التواصل الاجتماعي ، بنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بشكل هستيري بالبيجامة .
وظهرت أديل في مقاطع الفيديو وهي داخل منزلها ترتدي البيجامة و ترقص بشكل جنوني على غناء بيونسيه في مهرجان Coachella Music Festival السنوي الذي أقيم في كاليفورنيا .
واثار الفيديو إعجاب متابعيها الذين أثنوا على طرافتها وخفة دمها .
?[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
استحو ع وجيهكم بس تنشرون رقص وغيره. مافي شي زينن
.[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 56 دقيقة
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هذا يسمى التغيير السيكولوجي والتفكيك الذهني والنفسي والتمهيد لتقبل الانحطاط الاخلاقي والشذوذ الجنسي على انه سلوك حضاري وحاجة لابد منها وهذا اكبر فساد لطبيعة وفطرة الانسان السليم
تميم[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 8 دقائق
.[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 45 دقيقة
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هذا يسمى التغيير السيكولوجي والتفكيك الذهني والنفسي والتمهيد لتقبل الانحطاط الاخلاقي والشذوذ الجنسي على انه سلوك حضاري وحاجة لابد منها وهذا اكبر فساد لطبيعة وفطرة الانسان السليم
أصبت هذا هدفهم