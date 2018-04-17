بالفيديو.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل برقصها الهستيري

لندن(صدى):

أشعلت الفنانة البريطانية أديل ، مواقع التواصل الاجتماعي ، بنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بشكل هستيري بالبيجامة .

وظهرت أديل في مقاطع الفيديو وهي داخل منزلها ترتدي البيجامة و ترقص بشكل جنوني على غناء بيونسيه في مهرجان Coachella Music Festival السنوي الذي أقيم في كاليفورنيا .

واثار الفيديو إعجاب متابعيها الذين أثنوا على طرافتها وخفة دمها .