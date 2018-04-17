” المواصفات ” تحذر من سلوك خطير يقوم به المستهلكين

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، المستهلكين من تعبئة اسطوانات الغاز بأي مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين ومشتقاته، لما بها من خطر كبير على الأرواح والممتلكات.

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن هذا السلوك لا يتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية لأسطوانات الغاز وملحقاتها، قائله ” تحذير هام من هيئة المواصفات…تعبئة اسطوانات الغاز بأية مواد قابلة للاشتعال خطر كبير على الأرواح والممتلكات “.