” الغرفة التجارية ” تنظم لقاءا توظيفيا بمقرها بالخرج

حمود العنزي(صدى):

قامت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج، بتنظيم لقاءًا توظيفيًا، بمقر الغرفة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد؛ بالتعاون مع شركة سلسلة مكتبة ” جرير ” حسب المؤهلات ” ثانوية، دبلوم، بكالوريوس ” ؛ وذلك للعمل بفرعها الجديد بمدينة ” السيح ” .

ومن المقرر عقد هذا اللقاء، صباح غدًا الموافق الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م، وستكون هذه الوظائف متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– بائع ” الراتب 5000 ريال بدون خصم التأمينات ” .

– مراقب كاميرات ” الراتب 5000 ريال بدون خصم التأمينات ” .

– كاشير ” الراتب 5600 ريال بدون خصم التأمينات ” .

واشترطت اللجنة أن يكون عمر المتقدم من 21 سنة حتى 32 سنة، كما ستكون فترة العمل 10 ساعات، قد تكون فترة واحدة أو فترتين حسب حاجة العمل، كما أوضحت اللجنة أن موعد إجراء المقابلات سيكون في الساعة التاسعة صباحًا.