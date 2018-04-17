نشرة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء على أنحاء المملكة

سالم المطيري(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، نشاطًا للرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: ” الحدود الشمالية، الشرقية ،الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، فيما بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: ” نجران، وعسير، وجازان ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 30 – 19 .. أتربة مثارة.

– مكة المكرمة: 38 – 23 .. صحو.

– المدينة المنورة: 36 – 21 .. رياح نشطة.

– جدة: 33 – 23 .. صحو.

– شرورة: 42 – 27 .. أمطار رعدية.

– نجران: 33 – 19 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 36 – 25 .. صحو.

– أبها: 26 – 15 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 32 – 17 .. أمطار رعدية.

– جازان: 35 – 27 .. أمطار رعدية.

– طريف: 26 – 12 .. أتربة مثارة.

– عرعر: 30 – 14 .. غائم جزئي.

– القريات: 29 – 14 .. أتربة مثارة.

– رفحا: 29 – 16 .. عوالق ترابية.

– تبوك: 30 – 16 .. صحو.

– حائل: 29 – 15 .. عوالق ترابية.

– سكاكا: 30 – 15 .. غائم جزئي.

– الدمام: 29 – 20 .. عوالق ترابية.

– حفر الباطن: 31 – 17 .. مشمس.

– الأحساء: 34 – 20 .. أمطار رعدية.

– بريدة: 31 – 18 .. أتربة مثارة.

– وادي الدواسر: 37 – 23 .. غائم جزئي.

– العلا: 34 – 18 .. صحو.

– ينبع: 34 – 21 .. صحو.

– الطائف: 29 – 16 .. سحب رعدية.

– الوجه: 29 – 21 .. عوالق ترابية.