نصب واحتيال في بيع تذاكر مباريات مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

كشفت جمعية المستهلكين البريطانية ” ويتش ” عن وصول سعر التذكرة لحضور مباراة إنجلترا أمام تونس في كأس العالم لكرة القدم في روسيا إلى 11337 جنيهًا إسترلينيًا، الأمر الذي دعاها إلى التحذير من تعرض المشجعين للنصب والاحتيال.

وأوضحت الجمعية أن هناك مواقع غير رسمية على الإنترنت تقوم ببيع تذاكر المونديال بمبالغ باهظة، وقد تكون تلك التذاكر غير صالحة؛ بينما حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” من إلغاء أي تذكرة غير صالحة من تلك المواقع.

ومن الجدير بالذكر، أنه تمكنت جمعية المستهلكين في مارس الماضي، من رصد خمسة مواقع على الإنترنت تقوم ببيع تذاكر مباريات كأس العالم، بينها موقعي ” ستاب هاب ” و ” تيكومبو ” .