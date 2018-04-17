الشرطة الإيرانية تجبر أحوازي على التعري بشكل كامل

طهران(صدى):

عبَّر بائع متجول من مدينة الأحواز العربية، جنوب إيران، عن غضبه الشديد من تعرضه للاعتداء بالضرب من قوات الشرطة والبلدية التي صادرت العربة التي كان يبيع فيها بضاعته.

وترجم البائع الأحوازي، غضبه الشديد عبر التعري بشكل كامل وسط السوق المركزي للمدينة، حيث أظهر مقطع فيديو الشاب وهو يقوم بخلع ثيابه، ووجود ثلاثة من رجال الشرطة وهم يعتدون عليه بشكل عنيف، ومن ثم نقله بسيارة الشرطة.

يذكر أن الشعب الاحوازي يعاني من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل السلطات الإيرانية، وصعوبة التوظيف، وتردي الأوضاع المعيشية.

وكان صبي أحوازي يدعى يونس نيسي ويبلغ 17 عاماً من العمر، كان قد أشعل النار في جسده، الخميس الماضي؛ احتجاجاً على السلطات التي قامت بفصل والده من العمل منذ أشهر.