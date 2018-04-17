  • الثلاثاء 17

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. رجل يتجرد من ملابسه ويقف عاريا أثناء محاكمته

رجل يتجرد من ملابسه ويقف عاريا أثناء محاكمته

رجل يتجرد من ملابسه ويقف عاريا أثناء محاكمته
الخرطوم(صدى):

أثار رجل سوداني ، حالة من الذعر والقلق داخل محكمة جنايات العاصمة السودانية الخرطوم ، عقب تجرده من ملابسه خلال محاكمته بتهمة ضبطه وهو في حالة سكر .

وحاول المتهم الهروب من رجال الشرطة داخل المحكمة بمهاجمتهم وهو عارياً ، إلا أنه لم يتمكن من الفرار ، وقام رجال الأمن بتقييده بالأصفاد .

يذكر أن المتهم تم ضبطه مخموراً في شارع عام، وكان تم إيداعه السجن استعدادًا لمحاكمته في جريمة السكر.

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6934 ] نشر منذ 59 دقيقة

اغلب الذكور عندهم هذي العيوب خمور ومخدرات واخلاقيات محرمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *