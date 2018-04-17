رجل يتجرد من ملابسه ويقف عاريا أثناء محاكمته
أثار رجل سوداني ، حالة من الذعر والقلق داخل محكمة جنايات العاصمة السودانية الخرطوم ، عقب تجرده من ملابسه خلال محاكمته بتهمة ضبطه وهو في حالة سكر .
وحاول المتهم الهروب من رجال الشرطة داخل المحكمة بمهاجمتهم وهو عارياً ، إلا أنه لم يتمكن من الفرار ، وقام رجال الأمن بتقييده بالأصفاد .
يذكر أن المتهم تم ضبطه مخموراً في شارع عام، وكان تم إيداعه السجن استعدادًا لمحاكمته في جريمة السكر.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزول باقي معششة براسة الصنف مو مضروب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28633 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا شراب مو صنف
يكرتون
عمومآ
شكله حراااااان الزول
وتو مفعول التسخين
يشتغل عنده🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6934 ] نشر منذ 59 دقيقة
اغلب الذكور عندهم هذي العيوب خمور ومخدرات واخلاقيات محرمة