رجل يتجرد من ملابسه ويقف عاريا أثناء محاكمته

الخرطوم(صدى):

أثار رجل سوداني ، حالة من الذعر والقلق داخل محكمة جنايات العاصمة السودانية الخرطوم ، عقب تجرده من ملابسه خلال محاكمته بتهمة ضبطه وهو في حالة سكر .

وحاول المتهم الهروب من رجال الشرطة داخل المحكمة بمهاجمتهم وهو عارياً ، إلا أنه لم يتمكن من الفرار ، وقام رجال الأمن بتقييده بالأصفاد .

يذكر أن المتهم تم ضبطه مخموراً في شارع عام، وكان تم إيداعه السجن استعدادًا لمحاكمته في جريمة السكر.