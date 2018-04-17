شركة ” بوبا ” للتأمين الصحي تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بوبا ” العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة بـ ” الرياض ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مدير المجموعة الإقليمية ومراقبة الائتمان: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات

” المالية، أو الأعمال التجارية، أو إدارة المخاطر ” .

– مسؤول المبيعات: درجة البكالوريوس، في تخصص ذي الصلة.

وأشارت ” بوبا ” إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2018م، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا