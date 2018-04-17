شرطة الرياض تقبض على باكستاني هرب خادمة سرقت 86 ألف من مواطن

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة جرائم السرقات وكشف غموضها والإطاحة بمرتكبيها ، وعلى ضوء البلاغ الوارد لمركز شرطة محافظة عفيف من (مواطن / يبلغ مع العمر ٦٧ عاماً) عن قيام عاملة منزلية (بنجلاديشية الجنسية) بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بقيمة (٧٠,٠٠٠) ريال ومبالغ نقدية بقيمة (١٦,٠٠٠) ريال والهرب من المنزل .

ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات بحثية من قبل الجهة المختصة بشرطة المحافظة ، أشارت الدلائل إلى ضلوع (وافد باكستاني الجنسية) في الحادثة لمساهمته في تهريب العاملة المنزلية وإيوائها ، وأسفرت الجهود – بفضل الله – من القبض عليهما ، وعثر بحوزتهما على المصوغات الذهبية المسروقة.

جرى إيقافهما وإحالتهما لدائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك ، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الأجهزة الأمنيك ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.