شرطة الرياض تقبض على باكستاني هرب خادمة سرقت 86 ألف من مواطن
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة جرائم السرقات وكشف غموضها والإطاحة بمرتكبيها ، وعلى ضوء البلاغ الوارد لمركز شرطة محافظة عفيف من (مواطن / يبلغ مع العمر ٦٧ عاماً) عن قيام عاملة منزلية (بنجلاديشية الجنسية) بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بقيمة (٧٠,٠٠٠) ريال ومبالغ نقدية بقيمة (١٦,٠٠٠) ريال والهرب من المنزل .
ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات بحثية من قبل الجهة المختصة بشرطة المحافظة ، أشارت الدلائل إلى ضلوع (وافد باكستاني الجنسية) في الحادثة لمساهمته في تهريب العاملة المنزلية وإيوائها ، وأسفرت الجهود – بفضل الله – من القبض عليهما ، وعثر بحوزتهما على المصوغات الذهبية المسروقة.
جرى إيقافهما وإحالتهما لدائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك ، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الأجهزة الأمنيك ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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