الشباب يعلق ملف الاستغناء عن لاعبيه

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة نادي الشباب عن إيقاف ملف الاستغناء عن لاعبي الفريق الأول أو الأولمبي لكرة القدم، وتعليق استقدام اللاعبين من خارج النادي سواء الأجانب أو المحليين.

وأجلت إدارة الشباب تسريح اللاعبين أو استقدام آخرين على الرغم من رغبتها في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين يمثلون الفريق الأول؛ وذلك حتى يصدر قرار اتحاد كرة القدم فيما يخص عدد اللاعبين في الموسم المقبل عقب إلغاء الدوري الأولمبي.

وعلى جانب آخر، تتطلع إدارة الشباب في استقدام مدرب يقود الفريق في الموسم المقبل؛ حيث تضع في حسابها أربعة مدربين للاختيار منهم، على رأسهم المدرب البلجيكي يانيك فيريرا والذي كان يعمل مساعدًا تقنيًا للمدرب ميشيل برودوم الذي قاد الشباب للحصول على بطولة الدوري عام 2012.