المغرب تحت المجهر.. ” فيفا ” تبدأ فحص عرضها لاستضافة المونديال

نواف السالم(صدى):

وصلت لجنة فنية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، إلى المملكة المغربية؛ بهدف الوقوف على مدى استعداد البلاد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكانت المغرب قد تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم، لتصبح منافساً لعرض ثلاثي مشترك تقدمت به كل من الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، حيث ستتخذ الجمعية العمومية لـ ” فيفا ” قراراً بشأن العرض الفائز في موسكو في 13 يونيو القادم، عشية افتتاح نسخة 2018 من مونديال 2018.

من جانبها، صرَّحت لجنة ترشيح المغرب، بأن اللجنة الفنية تتألف من 5 أشخاص ستزور عدة مدن مغربية في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، وكذلك عدة ملاعب ومعسكرات تدريب.

وأضافت أن اللجنة، ستزور كذلك فضاءات خاصة بمهرجانات ” فيفا ” للمشجعين والمراكز الخاصة بالإعلام، والفضاءات الأخرى المتعلقة بتنظيم المسابقة الكروية العالمية.

كما أنه من المقرر أن تستعين اللجنة بنظام يعتمد على النقاط لتقييم العرضين المتنافسين، وبالتالي استبعاد العرض الذي يخفق في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير في عدة مجالات، بالإضافة إلى حرمانه من التقدم للجمعية العمومية للتصويت النهائي في موسكو.