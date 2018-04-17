بالصور.. الكشف عن ” كيا بروسيد شوتينغ بريك ” رسميا في معرض باريس

باريس(صدى):

أكدت كيا رسمياً بأنها تعكف على تطوير نوع ثالث لنسخ سيد الجيل الثالث، والتي هي على الأرجح شوتينغ بريك.

خلال العام الماضي، كشفت صانعة السيارات الكورية الجنوبية في معرض فرانكفورت للسيارات 2017 عن بروسيد شوتينغ بريك الاختبارية، وآنذاك الوقت لم يكن واضحا ما إذا كانت الشركة تنوي إطلاق نسخة إنتاجية منها أم لا.

إلا أنه وأثناء مقابلة مع ديفيد لابروس رئيس تخطيط كيا خرج عنه تصريح شبه يؤكد قدومها، حيث ذكر بأن نسخة سيد الثالثة ستصل في معرض باريس للسيارات 2018 إلى جانب نسختي هاتشباك وواجن.

الجدير بالذكر أن مايكل كول رئيس عمليات كيا بأوروبا سابقاً بأن سيد ستكون مميزة للغاية على ناحية المظهر الرياضي والأداء العملي.