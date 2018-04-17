” بتكوين ” تواصل تراجعها لليوم الثاني على التوالي

عادل الحربي(صدى):

واصلت العملات الرقمية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد تجازوها مستوى الـ8.5 ألف دولار بشكل مفاجيء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.65% إلى 7998 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.90% إلى 759 دولار.

وهبطت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.95% إلى 506 دولار، وتراجعت ” الريبل ” بنسبة 0.85% إلى 66 سنتًا، مواصلين سلسلة تراجعهم.

كما تأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التراجع الجماعي حيث سجلت 325 مليار دولار، بعدما بدأت تعاملات هذا الأسبوع عند 335 مليار دولار، بتراجع قدره 10 مليارات دولار.